Ягодная ферма в Коломне получила грант на развитие от Минсельхоза Подмосковья

Ягодная ферма «Сады Коломны» выиграла грант на развитие бизнеса в конкурсе «Агростартап». Его проводили в Министерстве сельского хозяйства Московской области.

«Сады Коломны» — это молодая ферма по производству ягод. Предприятие открылось в этом году, а к 2025 планирует выйти на урожайность в 18-20 тонн с гектара. Поставки свежей продукции наладят в Озера, Коломну и соседние округа.

«В наших планах на ближайшие три года — заложить три гектара клубники, четыре гектара малины и десять гектаров голубики, а также плантацию японской жимолости. Сегодня посадками у нас охвачено шесть гектаров из 20. Все площади освоим к 2028 году», — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков.

Руководители фермерского хозяйства взяли на себя обязательство создать новые рабочие места.

Отметим, грант на развитие получил еще один фермер из Коломны. Алексей Забровский планирует заняться животноводством.

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