«Яблоня молодоженов» начала цвести в Серебряных Прудах

В парке культуры и отдыха «Серебряный» зацвела декоративная яблоня, ставшая настоящим символом любви и верности для местных жителей. Это дерево, названное «Яблоней Молодоженов», занимает особое место в сердцах новобрачных, ведь именно сюда они приезжают в день своей свадьбы, чтобы запечатлеть свои чувства и скрепить союз.

Пары вешают замки на расположенный неподалеку арт-объект. Крона яблони приобретает форму сердца. Многие посетители парка сравнивают его с японской сакурой.

Декоративная яблоня была высажена в парке около шести лет назад. За это время дерево обзавелось «соседями» — в прошлом году площадку для семейного отдыха украсили пять красных кленов, добавив красок этому уголку. Активное озеленение парка проводится по инициативе и при поддержке Министерства благоустройства Московской области.