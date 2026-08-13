Яблоневый сад и набережную реки Нары благоустроят в Наро‑Фоминске

Наро‑Фоминск вошел в пятерку городов Подмосковья, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В рамках проекта в городе благоустроят Яблоневый сад и набережную реки Нары.

В рамках проекта планируется проложить удобный пешеходный маршрут вдоль воды. Неспешные прогулки у реки станут еще приятнее, а маршрут может со временем превратиться в одну из любимых троп для утренних пробежек, вечерних променадов и семейных выходов.

Особое внимание уделят сохранению яблонь, высаженных в честь полета Юрия Гагарина. Эти деревья — не просто часть ландшафта, а живая память, связующая поколения. Для многих горожан они — часть личных историй: кто‑то собирал здесь яблоки в детстве, кто‑то гулял с родителями, а теперь приводит сюда своих детей. Сохранить эти деревья — значит сберечь кусочек общей истории и атмосферы города.

Конкурс проводится по поручению президента с 2018 года. За это время победителями стали 57 проектов из Подмосковья, 44 из них уже реализованы. Регион продолжает создавать современные пространства, бережно сохраняя исторический облик и уникальный характер городов.