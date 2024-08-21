Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне 7 сентября. На нем проведут концерты, спектакли, мастер-классы, ярмарки и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, программу развернут на 15 площадках. Она включит в себя литературные, музыкальные, театральные и художественные мероприятия. Открытие состоится на сцене в сквере имени Зайцева, где объявят о создании Фонда друзей Коломны. Его целью станет объединение людей, любящих округ.

В сквере имени Зайцева пройдет открытая литературная студия, в которой примут участие журналист, писатель и прототип главного героя «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского Денис Драгунский, а также писатели Саша Никоненко, Григорий Служитель, Елена Шубина и другие. В арт-павильоне пройдет встреча с художниками Ниной Бисяриной, Натальей Чобанян, Леной Скрипкиной, биологом Ольгой Яценко. В сквере имени Гагарина гости смогут пообщаться с детскими писателями Татьяной Карпеевой, Ирины Мошевой и искусствоведом Еленой Надеждиной.

Театральная программа будет состоять из спектаклей для детей и взрослых. Кроме того, для гостей проведут мастер-классы, книжный маркет, лекции, дискуссии, выставки и многое другое.

Яблочно-книжный фестиваль выиграл национальную премию «Моя Планета» в номинации «Туристическая инициатива», а в прошлом году он занял первое место в номинации на областном этапе международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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