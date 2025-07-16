«Я заново жить захотел». Боец СВО сыграл свадьбу в реабилитационном центре в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде состоялась трогательная свадьба участника специальной военной операции Виктора и волонтера Анны. Их история началась в госпитале в Санкт-Петербурге, куда Виктор попал после тяжелого ранения, в результате которого потерял зрение.

Анна познакомилась с будущим супругом, когда ее попросили помочь бойцу адаптироваться к новым условиям.

«Через веру произошло все. Мы поехали в храм Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге, и у мощей Иоанна Кронштадтского были вместе. Я поняла, что хочу быть с этим человеком», — поделилась Анна.

Оставив работу, она преодолела 10 тысяч километров и приехала в Хабаровский край, где жил Виктор. Этот поступок так тронул бойца, что он сделал ей предложение.

«Когда появилась Анна, можно сказать, я заново жить захотел. Ожил заново», — признался Виктор.

По его словам, после встречи с будущей женой, он забыл, что встретился лицом к лицу со смертью.

Свадебное торжество организовали в Сергиевом Посаде, где Виктор проходит реабилитацию. Сотрудники центра имени А.И. Мещерякова помогли с подготовкой праздника и пообещали поддерживать пару в будущем.

«Мы счастливы быть частью этого таинства, мы уже договорились о том, что каждый год они будут приезжать в наш реабилитационный центр и годовщину бракосочетания праздновать здесь», — рассказала педагог-психолог учреждения Наталья Брянкина.

Сейчас молодожены сосредоточены на реабилитации Виктора и постепенном возвращении к обычной жизни, главное для них — быть вместе.