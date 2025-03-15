Известный хореограф Вова Гудым провел мастер-класс для школьников в Балашихе

В Доме культуры «Балашиха» прошел мастер-класс ведущего хореографа команды Егора Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ Вовы Гудыма. Мероприятие стало частью подготовки к финалу чемпионата по современному танцу в рамках Балашихинской школьной лиги.

Вова Гудым поделился с участниками знаниями и опытом, показал различные танцевальные техники и стили. Он отметил, что хореография развивает координацию, дисциплину, помогает лучше взаимодействовать со сверстниками.

«Это хобби может перерасти в профессию, поэтому важно закладывать фундамент с детства», — сказал Вова Гудым.

Директор культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» Наталья Алексеева отметила, что на мастер-класс пришли 205 участников. Все они готовятся к чемпионату по танцам.

«Ранее мы уже проводили подобные встречи для участников Балашихинской школьной лиги. Прошлый мастер-класс был от студии Аллы Духовой „Тодес“», — рассказала Алексеева.

Напомним, концепцию Балашихинской школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для того, чтобы привлечь учащихся к регулярным занятиям спортом. Проект включает в себя соревнования по баскетболу, волейболу, футболу и шахматам, КВН, танцам, математическим боям, а также состязания в военно-патриотической игре «Зарница 2.0».