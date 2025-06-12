Известный боксер и тренер Алексей Папин провел зарядку для жителей Реутова

На стадионе «Старт» в Реутове провели праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Одним из событий стала «Зарядка с чемпионом» под руководством именитого боксера и тренера Алексея Папина.
Участниками занятия стали и депутаты муниципального Совета. Алексей Папин показал собравшимся упражнения, которые объединяют в себе боксерскую технику и функциональный тренинг. Спортсмен поделился с участниками авторскими методиками тренировок.
После занятия все желающие померились силами в армрестлинге, научились собирать и разбирать автомат Калашникова. Присутствующих угощали ароматным чаем из настоящего самовара. Все это создало патриотическую атмосферу на мероприятии.