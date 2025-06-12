Известный боксер и тренер Алексей Папин провел зарядку для жителей Реутова

На стадионе «Старт» в Реутове провели праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Одним из событий стала «Зарядка с чемпионом» под руководством именитого боксера и тренера Алексея Папина.

Участниками занятия стали и депутаты муниципального Совета. Алексей Папин показал собравшимся упражнения, которые объединяют в себе боксерскую технику и функциональный тренинг. Спортсмен поделился с участниками авторскими методиками тренировок.

После занятия все желающие померились силами в армрестлинге, научились собирать и разбирать автомат Калашникова. Присутствующих угощали ароматным чаем из настоящего самовара. Все это создало патриотическую атмосферу на мероприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.