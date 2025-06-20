Известные спортсмены приняли участие в футбольном турнире в Дубне

Кубок города среди спортсменов 2017 года рождения прошел в Дубне. На него приехали легендарные футболисты СССР и России Олег Романцев и Ринат Дасаев.

На поле с ними встретились спортсмены клуба «Луч» из Самары. Всего участниками турнира стали четыре команды, три из них — из Дубны. Победила команда «Спартак-Юниор Дубна».

«Наши футболисты всегда активно участвуют в различных соревнованиях и показывают высокие результаты», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Также известные футболисты оставили автографы всем желающим и пообщались с фанатами.

«Молодцы! И те, кто сделал этот турнир, и те, кто участвует. Путь спортсмена тернистый: будет много шишек, будет много боли. Но тот, кто потерпит все и пойдет дальше, тот вырастет в отличного футболиста», — сказал заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР международного класса Олег Романцев.

Инициировал проведение состязаний житель Дубны Павел Андреев. В детстве он переехал в Самару и мечтал о футбольном матче между самарской и местной командами.