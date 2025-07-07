Известные российские футболисты провели матч с любительской сборной в Дмитрове

Летний спортивный фестиваль «Выходи во двор» провели на стадионе «Локомотив» в Дмитрове. В нем поучаствовали легенды отечественного футбола и местные жители.

На гала-матче встретились команды жителей Дмитрова и прославленных футболистов. В числе которых, к примеру, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко и Руслан Нигматуллин. Комментировали игру известные спортивные комментаторы Олег Жолобов и Виктор Гусев.

«Это невероятно: наша дмитровская дружина сразится с легендами футбола. Уверен, игра будет яркой и эмоциональной. И болельщики, и игроки получат массу удовольствия», — поприветствовал участников фестиваля временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Народная команда лидировала в первом тайме. Счет составил 3:2. Окончательный итог игры — 5:4 в пользу профессионалов спорта.

Также состоялись мастер-классы и интерактивы для юных спортсменов, лотерея с подарками. Работали площадки с футбольными аттракционами. Кроме того, профессиональные спортсмены пообщались с детьми, чьи отцы сейчас служат в зоне СВО.

Отметим, что фестиваль проходит в Московской области ежегодно с мая по сентябрь. Это уже шестой матч в сезоне в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор». В этом году все игры посвящают 80-летию Победы и Году Защитника Отечества. Так, торжественный первый удар по мячу на матче в Дмитрове сделал житель округа, участник СВО, финалист программы «Герои Подмосковья» Владимир Мясников.