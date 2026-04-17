Известные российские актеры выступят на театральном фестивале в Мелихове

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» состоится XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». По традиции главной площадкой станет усадьба, где театральные коллективы представят постановки в атмосфере, максимально приближенной к миру чеховских произведений.

Особое место в программе вновь займут творческие встречи с известными актерами — формат, который впервые опробовали в прошлом году.

«Все наши гости — не просто яркие звезды театра и кино. Каждый из них связан долгой и очень интересной историей взаимоотношений с творчеством Антона Павловича Чехова», — отметила исполнительный директор фестиваля «Мелиховская весна» Елена Алексеева.

Одной из центральных встреч станет выступление Юрия Васильева, который более полувека служит в Московском театре Сатиры. Он поделится воспоминаниями о театральной жизни и расскажет о работе с легендарными коллегами, среди которых Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Вера Васильева и Ольга Аросева.

«Очень хочется посмотреть усадьбу, прогуляться по ней, охватить, по возможности, все объекты, ощутить фестивальную атмосферу: я это очень люблю, это всегда какое-то особенное чувство. Что касается непосредственно творческой встречи, то всегда хочется поговорить со зрителями, узнать, что их интересует — ведь мы для них и работаем, нам очень важна обратная связь…», — подчеркнул Юрий Васильев.

Актриса Алена Бабенко расскажет о работе в театр «Современник» и опыте участия в постановке «Три сестры», а также прочтет одно из любимых произведений Чехова. Ее коллега Иван Стебунов поделится размышлениями о чеховских героях и представит публике рассказ писателя.

Народный артист России Василий Бочкарев, посвятивший десятилетия службе в Малом театре, расскажет о работе над спектаклями по Чехову и о влиянии мелиховской атмосферы на актерское мастерство.