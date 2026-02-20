Известные хоккеисты проведут матч с военнослужащими в Балашихе

Товарищеская встреча состоится 22 февраля в 11:00 на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Звездные спортсмены — Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков и другие — встретятся с военнослужащими дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Капитан хоккейной команды — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

На мероприятии будут присутствовать специальные гости: актер театра и кино Роман Толкарев и популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.

Матч станет седьмым в серии товарищеских встреч именитых спортсменов с военнослужащими в рамках проекта «Выходи во двор».

Такие игры организуют с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии.