Известные хоккеисты проведут матч с военнослужащими в Балашихе
Товарищеская встреча состоится 22 февраля в 11:00 на арене Ледового дворца имени Юрия Ляпкина. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.
Звездные спортсмены — Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков и другие — встретятся с военнослужащими дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Капитан хоккейной команды — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
На мероприятии будут присутствовать специальные гости: актер театра и кино Роман Толкарев и популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.
Матч станет седьмым в серии товарищеских встреч именитых спортсменов с военнослужащими в рамках проекта «Выходи во двор».
Такие игры организуют с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии.