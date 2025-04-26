Известные баскетболисты посетят «Финал четырех» школьной лиги Подмосковья

Решающие игры «Финала четырех» школьной лиги по баскетболу состоятся 27 апреля на стадионе «Труд» в Балашихе. Звездными гостями турнира станут спортсмены Тимофей Мозгов и Егор Вяльцев. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Воспитанник подмосковного клуба «Химки», чемпион NBA в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы Тимофей Мозгов и мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Еврокубка в составе баскетбольного клуба «Химки», чемпион России, чемпион единой лиги ВТБ, главный тренер команды «ЦСП-Химки» Егор Вяльцев поприветствуют юных баскетболистов.

В ведомстве отмечают, что в этот день на паркете поборются юноши из Истры, Подольска, Щелкова и Балашихи и девушки из Наро-Фоминска, Подольска, Домодедова и Балашихи.

Больше всего именитых спортсменов посетят финал соревнований по волейболу. Он пройдет в Подольске 28 апреля. На матчи приедут сразу пять волейболистов — чемпионы Мира, Олимпиады, Европы, Суперкубка России и т. д.

Расписание «Финала четырех» и прямые трансляции соревнований можно найти в официальных аккаунтах Школьной лиги во «ВКонтакте» и Telegram.

В школьной лиге приняли участие ребята из 201 учебного учреждения 13 муниципалитетов Подмосковья. Около 10 тысяч прошли на муниципальный этап.