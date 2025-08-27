Изучение трофейных дронов и сборка с нуля. Как контрактники осваивают управление БПЛА в Подмосковье
Курсы оператора БПЛА для контрактников открыли в Подмосковье
Курсы для операторов БПЛА открыли в Подмосковье. На базе центра «Витязь» кандидаты на службу по контракту могут освоить управление дронами и изучить принцип работы трофейных беспилотников, рассказали губернатору Андрею Воробьеву и Владимиру Соловьеву инструкторы учреждения.
«Здесь работают „краповые береты“, они помогают нашим контрактникам на первоначальном этапе. Это очень подготовленное боевое подразделение», — отметил губернатор
Курс рассчитан на один месяц — в течение этого времени кандидаты на службу работают с образцами беспилотников, которые используют на передовой. Некоторые из них — трофейные — восстанавливают, чтобы изучить программное обеспечение и принцип работы.
Участники курса самостоятельно собирают дроны практически с нуля, после чего проходят к тренировкам на симуляторах. Они осваивают ориентирование на местности, маскировку и радиообмен.
С первых дней обучения кандидаты на контрактную службу получают выплаты.
Вся информация доступна на сайте контрактмо.рф и по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.
Записаться на курсы операторов БПЛА также можно через Telegram-бот.