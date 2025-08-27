Изучение трофейных дронов и сборка с нуля. Как контрактники осваивают управление БПЛА в Подмосковье

Курсы оператора БПЛА для контрактников открыли в Подмосковье

Курсы для операторов БПЛА открыли в Подмосковье . На базе центра «Витязь» кандидаты на службу по контракту могут освоить управление дронами и изучить принцип работы трофейных беспилотников, рассказали губернатору Андрею Воробьеву и Владимиру Соловьеву инструкторы учреждения.

«Здесь работают „краповые береты“, они помогают нашим контрактникам на первоначальном этапе. Это очень подготовленное боевое подразделение», — отметил губернатор

Курс рассчитан на один месяц — в течение этого времени кандидаты на службу работают с образцами беспилотников, которые используют на передовой. Некоторые из них — трофейные — восстанавливают, чтобы изучить программное обеспечение и принцип работы.

Участники курса самостоятельно собирают дроны практически с нуля, после чего проходят к тренировкам на симуляторах. Они осваивают ориентирование на местности, маскировку и радиообмен.

С первых дней обучения кандидаты на контрактную службу получают выплаты.

Вся информация доступна на сайте контрактмо.рф и по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Записаться на курсы операторов БПЛА также можно через Telegram-бот.