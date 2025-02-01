Изолятор временного содержания после ремонта открыли в Чехове

В муниципальном округе Чехов два с половиной года реконструировали изолятор временного содержания. По случаю сдачи учреждения в эксплуатацию в муниципалитете состоялось торжественное мероприятие.

На открытие обновленного изолятора временного содержания в чеховский отдел Министерства внутренних дел России приехали руководитель полиции Московской области генерал-лейтенант Виктор Пауков и глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Уважаемые коллеги, я хочу вас поздравить с этим радостным событием, которые все два года ждали, чтобы создать нормальные условия после строительства этого специализированного подразделения», — поздравил собравшихся Виктор Пауков.

Он также передал ключи от двух служебных автомобилей начальнику чеховского отдела Азамату Батяеву. После церемонии открытия офицеры осмотрели обновленные помещения.

«Наше здание полностью перестроили, по истечении почти двух с половиной лет мы открылись. Очень комфортно. Все это видели сегодня, оценили», — поделился заместитель начальника изолятора временного содержания Анатолий Залетов.