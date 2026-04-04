Изобретатель из Краснодара стал звездой фестиваля «МОТОВЕСНА'26»

На десятом фестивале «МОТОВЕСНА'26», который проходил в КВЦ «Патриот», ярко выделился житель Краснодара Сергей Дашевский, известный как «велодед».

Популяризатор велосипедного спорта, изобретатель и рекордсмен приехал на мероприятие, чтобы представить свою коллекцию велосипедов собственной конструкции. Среди них был и уникальный велосипед — самый маленький из тех, на которых можно ездить, благодаря чему Сергей Петрович попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако внимание публики он привлек не столько своими достижениями, сколько колоритным нарядом и умением ездить на пенни-фартинге — старинном велосипеде с огромным колесом. Первый такой велосипед Сергей Дашевский собрал еще в 1998 году, а теперь участвует в гонках на пенни-фартингах.

Несмотря на то что 71-летний изобретатель не занял призового места в гонке, он стал настоящей звездой заезда. Сергей Петрович уже в третий раз приехал на мотофестиваль и столько же раз участвует в гонках.

Заключительный день фестиваля «МОТОВЕСНА'26» пройдет 5 апреля, и на велосипедах Сергея Дашевского еще можно будет прокатиться в КВЦ «Патриот».