Изображение памятника в Химках попало в лимитированную серию транспортных карт

Эксклюзивные карты «Стрелка» выпустили к 80-летнему юбилею Победы. На них изображены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, со всего Подмосковья, в том числе «Подвиг милосердия», установленный в городском округе Химки.

Мемориал «Подвиг милосердия» в Химках открыли 8 мая 2005 года в сквере Марии Рубцовой. Прототипом образа медсестры стала местная жительница, ветеран Мария Семикова.

Общий тираж лимитированных карт — 19,5 тысячи экземпляров. Министерство информации и молодежной политики Московской области разработали 39 неповторимых дизайнов.

Приобрести «Стрелку» можно с 28 апреля в кассах отдельных автовокзалов и автостанций Мострансавто, а также в кассах «Центральной пригородной пассажирской компании». Стоимость залога — 80 рублей, а, чтобы совершить проезд, баланс карты необходимо пополнить.