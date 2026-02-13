Изменилось расписание двух автобусных маршрутов в Истре

Изменения в маршрут общественного транспорта внесены в феврале этого года. Они коснулись автобусов № 37 и № 4.

Принятые решения направлены на повышение транспортной доступности населенных пунктов и улучшение качества повседневной жизни. Раньше маршрут № 37 работал только в дачный сезон — с мая по октябрь. Но чтобы людям из ближайших поселков было удобно всегда — его перевели на круглогодичный режим. Теперь, например, жителям стало гораздо проще добираться до станции «Манихино».

Также, для комфорта проживающих в Первомайском — изменили маршрут автобуса № 4. Сейчас его конечная — это остановка «Кирпичный завод», которая находится прямо на территории поселка. Теперь намного быстрее, чем раньше, можно доехать до школ, больниц и прочих учреждений. Особенно важны такие перемены для работающих жителей, пенсионеров и учащихся — для всех тех, кто пользуется общественным транспортом регулярно.

С новым расписанием можно ознакомиться на остановках по пути следования обоих маршрутов, а также на автовокзале.