Изменения в руководстве Федерации пожарно-прикладного спорта Московской области

В четверг, 19 марта, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали во внеочередной отчетно-выборной Конференции Региональной общественной организации Федерация пожарно-прикладного спорта Московской области. Конференция прошла в здании Главного управления МЧС России по Московской области в округе Химки.

С приветственным словом выступили начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов и начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов. Алексей Павлов вручил награды ветеранам пожарной охраны и спортсменам региональной сборной.

На конференции произошли важные кадровые изменения. В состав Президиума Федерации вошли представители спортивной общественности региона, в том числе начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов. Начальник территориального управления №9 Сергей Жукин сложил свои полномочия, получив благодарность за вклад в развитие пожарно-спасательного спорта в Московской области.

Изменения также коснулись состава Исполкома Федерации. В него вошли первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин, начальник территориального управления №13 Игорь Тимофеев, начальник учебной пожарно-спасательной части Евгений Платонов и старший эксперт Николай Труфанов. Всего Исполком пополнился на 15 человек, а директором Исполкома назначили начальника учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Гаврилова.

Участники конференции обсудили вопросы развития спорта и увековечивания памяти выдающихся деятелей. Также рассмотрели подготовку к соревнованиям «Мемориал Владимира Иосифовича Яблочкина», которые пройдут с 27 по 30 мая.