Изменения в расписании поездов МЖД 21 марта

Минтранс Подмосковья сообщил, что 21 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-2. Это связано с работами по развитию городской дорожной сети — надвижкой пролетного строения автомобильного моста в границах станции Царицыно.

Технологические «окна» назначены на период с 11 до 17 часов. В это время движение будет поочередно приостанавливаться по нескольким путям станции. Наибольшие изменения в расписании ожидаются с 14 до 17 часов, когда будет приостановлено движение по второму пути.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания. Часть поездов МЦД проследует до Курского вокзала, станций Депо, Царицыно и Красный строитель. Некоторые поезда МЦД и дальние маршруты на участке Подольск – Царицыно будут следовать без остановок.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: Московская железная дорога.