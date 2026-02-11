С 12 февраля по просьбам жителей городских округов Лобня и Мытищи изменится расписание автобуса № 42 «Аксаково — платформа Луговая». По информации Министерства транспорта Московской области, нововведения позволят синхронизировать расписание автобусов с графиком движения электропоездов.

От остановки «Аксаково» автобусы будут отправляться в 06:15, 07:30, 08:50, 13:00, 14:15, 15:45, 18:05 и 19:25. От остановки «платформа Луговая» — в 06:55, 08:15, 12:20, 13:40, 15:10, 17:30, 18:50 и 20:10.

На маршруте продолжают действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Проезд можно оплатить банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Актуальное расписание движения автобусов по маршруту размещено на официальном сайте Мострансавто.