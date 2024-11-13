Изменения в Кодекс об административных правонарушениях внесли в Подмосковье

Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях России. Документ, разработанный сенаторами и депутатами, предполагает ужесточение ответственности за отказ выполнять распоряжения должностных лиц, осуществляющих надзор.

«В нашей практике нередки случаи воспрепятствования работе сотрудников и в первую очередь, инспекторов государственного экологического надзора, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

В ряде случаев сотрудники сталкивались с прямыми угрозами и попытками наезда тяжелой техникой на их транспорт и даже на инспекторов. Существующие санкции в КоАП РФ не соответствуют рискам от подобных действий, что подрывает принцип административного наказания, направленного на предотвращение нарушений.

Проект предлагает значительно увеличить штрафы: для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона рублей.