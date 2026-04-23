Изменения в движении транспорта из-за закрытия участка метро

С 30 апреля по 8 мая на участке Арбатско-Покровской линии метро «Пятницкое шоссе — Строгино» будут закрыты некоторые участки. В связи с этим Минтранс Подмосковья сообщил об изменениях в схемах движения трех маршрутов.

Автобусы маршрута №436п будут ходить от метро «Мякинино» до метро «Строгино» с 5:30 до 1:00. На маршруте будут работать 15 автобусов, что позволит сократить интервалы движения в будние дни в час пик от 2 до 5 минут. В выходные дни интервал составит от 5 до 15 минут.

Маршрут №436р свяжет Рублево-Успенское шоссе со станцией метро «Строгино». На нем работают два автобуса, которые осуществляют 30 рейсов. В будни первый рейс от станции метро «Строгино» будет отправляться в 7:00, а последний от Рублево-Успенского шоссе — в 19:00. Интервал движения в час пик — от 15 до 45 минут. В выходные дни маршрут работать не будет.

Маршрут №1284к также будет направлен к станции метро «Строгино». Ежедневно первый рейс от ЖК «Спутник» будет выезжать в 6:35, а последний от станции метро «Строгино» — в 22:00. Интервал движения составит 20 минут. Каждые 40 минут рейс будет совершать заезд к ТРЦ «Вегас» и далее следовать до метро «Строгино». Для удобства пассажиров на автобусах разместят дополнительные маршрутоуказатели.

Кроме того, на маршрутах №436 и №856 увеличат количество автобусов. На маршрут №436 «Дом Правительства Московской области — г. Москва (м. Тушинская)» в будние дни добавят три автобуса. На маршрут №856 «Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (м. Тушинская)» — пять автобусов.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.