Изменения схемы дорожного движения на улице Горшина обсудили в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках прошло выездное совещание по вопросам изменения дорожного движения на улице Горшина. Через неделю запланирована повторная встреча с профильными специалистами.

Глава Химок Инна Федотова вместе с заместителем министра транспорта Московской области Даниилом Шевченко провела выездное совещание на улице Горшина. Вместе с жителями микрорайона представители администрации обсудили предстоящие нововведения.

В ходе встречи разобрали спорные участки, оценили рациональность изменений и зафиксировали все предложения жителей. Вопросы, требующие экспертной оценки, направят в проектный институт и управление ГИБДД.

«Благодарю всех за активную позицию и рациональные предложения. Такой диалог помогает принимать взвешенные решения», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Главная задача — чтобы новая организация движения повысила комфорт и доступность для всех жителей микрорайона.