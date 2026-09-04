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    Изменения схемы дорожного движения на улице Горшина обсудили в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

    В Химках прошло выездное совещание по вопросам изменения дорожного движения на улице Горшина. Через неделю запланирована повторная встреча с профильными специалистами.

    Глава Химок Инна Федотова вместе с заместителем министра транспорта Московской области Даниилом Шевченко провела выездное совещание на улице Горшина. Вместе с жителями микрорайона представители администрации обсудили предстоящие нововведения.

    В ходе встречи разобрали спорные участки, оценили рациональность изменений и зафиксировали все предложения жителей. Вопросы, требующие экспертной оценки, направят в проектный институт и управление ГИБДД.

    «Благодарю всех за активную позицию и рациональные предложения. Такой диалог помогает принимать взвешенные решения», — отметила глава Химок Инна Федотова.

    Главная задача — чтобы новая организация движения повысила комфорт и доступность для всех жителей микрорайона.