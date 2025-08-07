В этом году в Ленинском округе проведут масштабные работы по модернизации системы теплоснабжения. До 1 сентября планируется проложить и обновить 8,7 километра теплосетей, а также отремонтировать три центральных тепловых пункта. По словам губернатора Андрея Воробьева , изменения коснутся около 266 тысяч человек, в том числе 500 многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также более 100 социальных объектов.

«Мы находимся в Видном на Березовой улице, где рабочие укладывают новые трубы на 165-метровом участке теплотрассы. Прямо сейчас работы идут на 14 объектах округа. Всего в 2025 году здесь обновим 20 объектов: три центральных тепловых пункта, а также 17 участков теплосетей. До 1 сентября работы нужно завершить, у нас должно быть еще время для испытаний и окончательной подготовки систем к запуску. На время ремонта мы устанавливаем байпасы — резервные обходные участки или перенаправляем горячую воду на альтернативные линии», — подчеркнул губернатор.

Всего в 2025 году в Подмосковье большая программа модернизации объектов ЖКХ коснется около 147 котельных, 22 центральных тепловых пунктов и почти 350 километров теплосетей. Ее реализация в этом году затронет около 3,7 миллиона жителей.

Один из участков, где сейчас ведутся работы, находится на Березовой улице в Видном. Здесь прокладывают новый участок сети, который позволит объединить в кольцо котельную и теплосети 6-го микрорайона. Воробьев подчеркнул, что сейчас в городе активно меняют коммуникации: трубы, кабели, сети. Он отметил, что, несмотря на временные неудобства, связанные с раскопками и траншеями, эти меры необходимы, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение и водоснабжение на 30–50 лет вперед.

«Участок представляет собой сеть теплоснабжения диаметром 300 миллиметров. Также предусмотрено строительство трех камер. В настоящий момент проложено уже 120 из 165 метров трубы, ведутся подготовительные работы к опрессовке участка сети теплоснабжения протяженностью 80 метров. Планируем завершить к 1 сентября», — подчеркнул генеральный директор АО «Автобытдор» Иван Гарин.

Сейчас участок на Березовой улице готов более чем на 70%. До конца лета планируется завершить обновление сетей на Советской, Школьной и Строительной улицах, а также в Клубном переулке, около школы № 4, а также в поселке Горки Ленинские. Кроме того, три центральных тепловых пункта реконструируют на Петровском проезде в Видном, в поселках Измайлово и Новодрожжино.

Планы по модернизации теплосетей охватывают и будущие годы. В 2026–2027 годах в Ленинском округе планируют реконструировать три котельные — в поселках Развилка, Измайлово и Суханово, а также 20 центральных тепловых пунктов. В том числе планируется проложить новый участок теплосетей в Развилке, где проживают около 15 тысяч человек.