Изменения и дополнения примут в Устав городского округа Балашиха 22 апреля

Председатель Совета депутатов Балашихи и руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов провел публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа Балашиха. Поправки планируют принять на заседании Совета депутатов 22 апреля.
Утвержденные изменения и дополнения зарегистрируют в Министерстве юстиции Московской области. Поправки опубликуют и они вступят в законную силу.
Внесение изменений в Устав вызвано необходимостью адаптации к изменениям в российском законодательстве. В частности, в предыдущие годы ввели поправки, касающиеся работы с детьми и молодежью, а также организации мероприятий по защите окружающей среды.
Предстоящие изменения в Устав Балашихи будут направлены на дальнейшую гармонизацию муниципального законодательства с федеральными и областными нормативными актами. Это повысит эффективность работы органов местного самоуправления и улучшит качество жизни жителей городского округа.
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