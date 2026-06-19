Изменение статуса земель СНТ в Солнечногорске рассмотрит Генеральная прокуратура

Жители деревень Коськово, Мошницы и соседних СНТ городского округа Солнечногорск направили видеообращение Генеральному прокурору в связи с изменением категории земель и передачей их под строительство складов и общежития. Основной причиной беспокойства стала инициатива собственника участков — ООО «УК Абсолют Эссет менеджмент», которое подало документы на перевод двух земельных массивов из сельскохозяйственного назначения в общественно-производственную зону.

На этой территории планируется возведение складских помещений и общежития, однако жители категорически против появления любых промышленных и складских объектов, опасаясь ухудшения экологической обстановки. Важно отметить, что утвержденного проекта застройки на данный момент нет, и разрешение на строительство не выдавалось. Вопрос остается на контроле у властей. 24 июня в 17:00 по адресу: СНТ «Энергетик», вблизи дома № 25 (координаты 56.233601, 36.877999) состоится встреча, на которой представители администрации и профильных специалистов подробно разъяснят жителям текущую ситуацию, правовые аспекты решения и ответят на вопросы. Стороны также обсудят дальнейшие шаги и возможные альтернативы развития территории.