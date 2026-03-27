Изменение функционального назначения земель обсудят с жителями в Солнечногорске

Жители деревень Коськово, Мошницы и прилегающих СНТ городского округа Солнечногорск обратились с просьбой сохранить благоприятную окружающую среду. Поводом стало решение изменения функционального назначения земельного участка.

Ранее собственник участка — ООО «УК Абсолют Эссет менеджмент» — подал документы на перевод двух участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в промышленную зону. На этих землях планировалось строительство складских помещений. Местные жители считают такой перевод неприемлемым и выступают против размещения промышленных и складских построек.

По поручению Главархитектуры Московской области администрация Солнечногорска провела общественные обсуждения изменений генерального плана городского округа для населенных пунктов Никольское и Коськово. Итоговые материалы были направлены в Градсовет Московской области.

Градсовет предложил передать документы на рассмотрение совету депутатов. 26 августа 2025 года совет утвердил перевод участка с «земель сельскохозяйственного назначения» в «общественно-производственную зону».

На данный момент утвержденного проекта строительства нет, разрешение на возведение объектов также не выдавалось.

Вопрос жителей остается под контролем. 28 марта в 10:00 в деревне Коськово возле дома 37б (координаты: 56.238542, 36.883271) пройдет встреча, на которой представители администрации и специалисты подробно расскажут о ситуации, ответят на вопросы и обсудят дальнейшие действия.