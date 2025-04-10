Измельчитель древесины закупили для комбината благоустройства в Серпухове

Для комбината благоустройства в Серпухове закупили новый измельчитель древесины «Торнадо М350». Его будут использовать для переработки мелких деревьев и кустарников.

Измельчитель способен за секунды превращать сухие ветки в щепу. Ее будут использовать в хозяйственных нуждах. Конструкция препарата позволяет использовать агрегат даже в условиях бездорожья.

«Новая техника значительно повысит скорость и качество благоустройства и уборки территорий городского округа Серпухов. В 2024–2025 году в МБУ „Комбинат благоустройства“ поступило 23 единицы техники, в том числе грейдеры, ломовозы, комбинированные дорожные машины, самосвалы, тракторы, погрузчики», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.