Изъятие и аннулирование лицензий. Как в Подмосковье борются с нарушениями хранения оружия

Губернаторская программа «Безопасный регион» включает в себя контроль за хранением оружия. Что нужно сделать для его получения и какие документы необходимо подать, рассказал заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по МО Петр Лянцевич в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Специалист рассказал, что центр сотрудничает с органами внутренних дел, а в частности — со службой участковых уполномоченных полиции. Они помогают в проведении проверок владельцев оружия и условий их хранения. Также центр получает информацию от департамента природопользования по аннулированным охотничьим билетам.

Кроме того, центр взаимодействует с министерством здравоохранения в плане получения информации о прохождении медицинских освидетельствований гражданами.

Петр Лянцевич отметил, что основная часть жителей Подмосковья приобретают или хранят гладкоствольное оружие, но также есть владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения и нарезного оружия.

«Получить лицензию могут граждане, достигшие 21 года. Для этого гражданин подает заявление, проходит медицинское освидетельствование. Также для получения лицензии необходимо предоставить документы о прохождении подготовки правил безопасного обращения с оружием и сдать зачет», — рассказал Петр Лянцевич.

Также можно заполнить заявление в режиме онлайн. Сделать это можно на портале госуслуг. Такая опция помогает сэкономить время граждан на посещение центров.

Специалист обратил отдельное внимание на количество нарушений в Московской области за несколько месяцев. Так, по результатам проверок выявлено 3,8 тысячи нарушений, изъято 2,8 тысячи единиц оружия.

«Нарушители есть, мы эту работу проводим. Основные нарушения связаны с продлением разрешения, а также с условиями хранения оружия», — добавил представитель Росгвардии.

Петр Лянцевич также напомнил о необходимости соблюдения правил хранения оружия и своевременном продлении лицензии. В противном случае предусмотрены штрафы и изъятие.

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