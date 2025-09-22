Изготовитель предохранительных мембран расширит производство в Солнечногорске

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил «Лабораторию МПУ» — российское производство, выпускающее мембранные предохранительные устройства. На площадке в деревне Обухово он ознакомился с предприятием, обсудил с руководством вопросы поддержки и перспективы роста.

«Лаборатория МПУ» была создана в 1988 году и сегодня выпускает широкий спектр мембран и предохранительных устройств, заменяя зарубежные аналоги для предприятий нефтегазовой, химической, пищевой отраслей, а также для систем пожаротушения, газотурбинных установок и наземной космической инфраструктуры.

«В рамках встречи особое внимание было уделено вопросам сотрудничества. Также обсудили обустройство дороги, ведущей к предприятию. Одной из ключевых тем стало участие „Лаборатории МПУ“ в муниципальной программе, созданной по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, „Наши кадры“, направленной на подготовку будущих высококвалифицированных специалистов непосредственно для нужд производства», — отметил Кирилл Типографщик.

Сейчас на предприятии работают около 40 сотрудников. В 2015 году при содействии регионального правительства и администрации округа компания реализовала инвестиционное соглашение: были построены два новых корпуса и закуплено оборудование.

«Это нам сильно помогло подготовиться к будущей работе по импортозамещению. Обращаются к нам предприятия современные, которые создавались с участием ведущих европейских и американских компаний. Наши заказчики были рады заменить капризных зарубежных поставщиков на отечественных, а нам было интересно решать поставленные задачи грамотно и ответственно», — сказал генеральный директор ООО «Лаборатория МПУ» Дмитрий Ольховский.

Сегодня компания рассматривает варианты расширения производства, внедрения передовых технологий и выпуска продукции увеличенного формата.