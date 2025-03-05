Издательский дом в Коломне выпустит книгу к 80-летию Победы

Издательский дом «Лига» в Коломне выпустит книгу-альбом «Через тернии — к Победе!». Жителям городского округа расскажут о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Автор книги — Анатолий Кузовкин, известный краевед, журналист, писатель и почетный гражданин муниципалитета. Он выпустил более 100 работ, в том числе брошюры и буклеты о Коломне и ее жителях. Он часто рассказывает о коломенцах в годы Великой Отечественной войны.

Книга «Через тернии — к Победе!» создавалась несколько лет. Она познакомит читателей с историями и подвигами жителей Коломны, в том числе расскажет о героях, которые до сих пор были неизвестны.

Издание состоит из пяти частей, каждая из которых соответствует году Великой Отечественной войны. В них отображены основные события и рассказы коломенцев, которые проявили себя в тот момент. Всего в книге представлены 60 очерков.

Издательский дом «Лига» выпустит работу Анатолия Кузовкина в конце апреля 2025 года. Проект реализуется при поддержке администрации городского округа Коломна и Российского военно-исторического общества. Альбом напечатают на мелованной бумаге с твердой обложкой объемом около 300 страниц. Тираж — более тысячи экземпляров.