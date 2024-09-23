Издательский дом в Коломне выпустил фотоальбом о храме Пресвятой Троицы

Это уже второе издание. Первое выпустили 10 лет назад. Нынешнее посвятили Великому освещению храма, которое провел 15 октября 2023 года Святейший Патриарх Московским и всея Руси Кирилл. В прошлом году книга получила диплом II степени на конкурсе «Книга года — 2023» на фестивале национальной книги «Читающий мир» в категории «Лучшее издание духовной и религиозной литературы».

При создании книги использовали архивные фотографии Троицкого храма в Щурове, издательского дома и работы коломенских фотографов Игоря Михайлова и Павла Зеленецкого.

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