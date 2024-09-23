Издательский дом в Коломне выпустил фотоальбом о храме Пресвятой Троицы

Издательский дом «Лига» в Коломне выпустил подарочный фотоальбом о храме Пресвятой Троицы. Публикацию книги одобрил Издательский совет Русской Православной Церкви.
Это уже второе издание. Первое выпустили 10 лет назад. Нынешнее посвятили Великому освещению храма, которое провел 15 октября 2023 года Святейший Патриарх Московским и всея Руси Кирилл. В прошлом году книга получила диплом II степени на конкурсе «Книга года — 2023» на фестивале национальной книги «Читающий мир» в категории «Лучшее издание духовной и религиозной литературы».
При создании книги использовали архивные фотографии Троицкого храма в Щурове, издательского дома и работы коломенских фотографов Игоря Михайлова и Павла Зеленецкого.