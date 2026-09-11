«Избирательный диктант» прошел в Международной академии туризма в Химках

Студенты Российской международной академии туризма в Химках приняли участие в межрегиональной акции «Избирательный диктант». Участники проверили знания об избирательном праве, истории выборов и порядке голосования.

10 сентября в Российской международной академии туризма в микрорайоне Сходня прошла межрегиональная просветительская акция «Избирательный диктант». В ней приняли участие депутаты Сергей Малиновский и Руслан Шаипов вместе со студентами.

Акция одновременно состоялась в 18 регионах Центрального федерального округа. Участники проверили знания об избирательном праве, процедуре голосования, истории выборов и роли молодежи в общественной жизни.

«Сегодня особенно важно, чтобы молодые люди хорошо ориентировались в своих избирательных правах и понимали значение участия в общественной жизни. Такие форматы позволяют получить необходимые знания легко и интересно», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов подчеркнул, что подобные мероприятия помогают студентам не только получать профессиональные знания, но и лучше понимать общественные процессы.

Диктант включал 40 вопросов с четырьмя вариантами ответа. На выполнение заданий участникам отвели 20 минут, после прохождения тестирования каждый получил сертификат.

Акция прошла в преддверии единого дня голосования 2026 года. В Химках с 18 по 20 сентября жители будут выбирать депутатов Государственной думы, Московской областной думы и совета депутатов округа.