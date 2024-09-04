Избирательные участки Подмосковья обеспечат бесперебойным электричеством

Подмосковные энергетики уделят особое внимание надежности электроснабжения избирательных участков в дни выборов в Совет депутатов в 28 городских округах региона. С 6 по 8 сентября отменят все работы на объектах, снабжающих электроэнергией пункты для голосования.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона Евгения Хромушина, специалисты провели дополнительную проверку электросетей, кроме того сформированы дежурные выездные бригады, к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

«Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов», — пояснил Хромушин.

Он добавил, что на постоянном дежурстве будут находиться 792 бригады энергетиков и 4012 единиц спецтехники.

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