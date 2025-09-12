Избирательные участки открыли в 10 учреждениях ФСИН в Подмосковье

Выборы в муниципальные советы депутатов начались в Подмосковье. В регионе организовали более 500 избирательных участков, 10 из которых — в учреждениях ГУ ФСИН. Это дало возможность проголосовать жителям, которые находятся под стражей.

Как рассказали в Мособлизбиркоме, благодаря организации участков в местах содержания под стражей проголосовать смогли еще более 200 человек, которые зарегистрированы в других регионах.

Одно из учреждений посетила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. За процедурой также наблюдали представители Общественной наблюдательной комиссии. По словам ее председателя Сергея Леонова, особое внимание обращали на соответствие всех помещений требованиям, а также на наличие урн и информационных стендов.

«После голосования мы побеседовали с некоторыми избирателями выборочно. Узнали, было ли их голосование добровольным, заранее ли они были предупреждены, что у них есть такое право, также узнали, была ли у них возможность ознакомиться с информационными материалами по кандидатам. Везде получили положительные ответы», — поделился Сергей Леонов.