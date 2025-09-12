Избирательные участки на муниципальных выборах открыли в Подмосковье

Выборы и довыборы в местные советы депутатов пройдут в девяти округах Подмосковья с 12 по 14 сентября. В регионе уже открыли 593 избирательных участка.

Голосование проведут в Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарине, Фрязине, шатуре, Электростали, Молодежном и Луховицах. В последнем округе пройдут довыборы на одно вакантное место.

В этом году муниципальные выборы охватят более миллиона человек. На голосование выдвинули 517 кандидатов, из которых 196 — от партии «Единая Россия». При этом 16 — ветераны СВО.

«Такой формат, продленный на три дня — 12, 13 и 14 сентября, — это современный, удобный и гибкий механизм, который позволяет максимальному числу избирателей реализовать свое конституционное право, приняв участие в формировании местной власти», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Избирательная комиссия Подмосковья запустила в регионе «Службу заботы». По телефону 8 (800) 550-97-44 жители могут узнать обо всех тонкостях процедуры голосования.

Всего за выборами будут следить около 600 наблюдателей от «Единой России».