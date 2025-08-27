Избирательная комиссия Подмосковья отметила 30-летний юбилей

Торжественная церемония в честь 30-летнего юбилея избирательной комиссии Подмосковья прошла в Доме правительства в Красногорске. На событии собрались более 100 участников, в их числе — члены комиссий, сотрудники аппарата, правоохранители и партнеры.

В приветственном видео рассказали об истории выборов в регионе, от первых кампаний до цифровых технологий, а также о работе структуры.

«С большинством из вас мы прошли не одни выборы губернатора, выборы президента в разных условиях — и пандемии, и специальной военной операции. Теперь мы точно знаем: что бы ни случилось, мы готовы к любому вызову и легитимной работе», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Председатель избирательной комиссии Подмосковья Илья Березкин вручил почетные грамоты и презентовал новую эмблему. Она будет располагаться на официальных документах и материалах комиссии.

Разработкой логотипа занимались правительство региона и администрация губернатора с наградным отделом. На нем изображен вечевой колокол, который использовался в стране с древних времен для призыва в голосовании. Также изображение включает белый и черный шары, символизирующие голоса за и против, и обозначающую принадлежность к госорганам корону.

На празднике отметили, что за 30 лет работы Мособлизбирком провел более 1700 кампаний и собрал миллионы избирателей. Это история, которой регион может по праву гордиться.