«Избавиться от лишней беготни». Воробьев — об отказе от «бумаги»

Воробьев поддержал отказ от «бумаги» в рамках цифровизации

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Отказ от «бумаги» поможет избавиться от лишней беготни по инстанциям и ускорит процесс получения нужных документов или услуг. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам совещания с зампредом правительства России, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым.

«В конце мая на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством нашего президента мы обсуждали те сферы, которые можно перевести в цифру», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшней встрече участники обсудили перевод платежек за ЖКУ и договоры по газу в электронный вид, а это значит, что жителям не придется больше стоять в очередях или искать потерянную квитанцию. Кроме того, — возможность перевода эксплуатационной документации на котельные в удобный онлайн–формат.

«Цифровые архивы — важные документы в безопасности и доступны в любое время; электронные сделки по Росреестру между юридическими лицами — значительно упростят процедуру учета и регистрации прав», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

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