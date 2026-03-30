Из-за весеннего паводка в Луховицах затопило дорогу

На участке между Дединово и Белоомутом у Гольного бугра из-за весеннего паводка затопило дорогу. Протяженность затопленного участка составила 180 метров, а уровень воды — более полуметра.

Автомобиль «УАЗ» застрял в воде, водитель и пассажир не смогли самостоятельно выбраться из зоны подтопления и обратились в службу 112. До прибытия официальных спасательных подразделений на помощь пришел местный житель Евгений и вытащил машину из воды. Пострадавших нет.

В настоящее время проезд на этом участке временно заблокирован, установлены запрещающие знаки. Жителей заокской зоны, включая Дединово, Белоомут и Ловцы, призывают не пытаться преодолевать переливы и пользоваться объездной дорогой.