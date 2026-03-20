«Иволга 4.0» в черной ливрее прошла более 100 тысяч километров

Сотый поезд серии «Иволга 4.0», выполненный в уникальной черной ливрее, с момента своего запуска преодолел более 100 тысяч километров, перевозя пассажиров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Этот состав уже полгода курсирует по четвертому Московскому центральному диаметру, его можно встретить на маршруте от Апрелевки до Железнодорожной, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Первый рейс сотой «Иволги» с пассажирами состоялся 4 октября 2025 года. Торжественная презентация прошла на Киевском вокзале в рамках мероприятия, организованного ЦППК, Дептрансом Москвы и Трансмашхолдингом (ТМХ).

Этот поезд, получивший Национальную премию «Лучший промышленный дизайн России», стал символом завершения масштабной программы обновления подвижного состава на МЦД.

Источник: АО «Центральная ППК».