Иван Землянский из Подмосковья стал самым юным гроссмейстером России

Подмосковный шахматист Иван Землянский в возрасте 13 лет выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателем этого титула в истории России. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Феноменальный результат Ивана войдет в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Землянский превзошел предыдущий рекорд России, принадлежащий Анишу Гири.

​Молодой шахматист досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире Sharjah Masters в Объединенных Арабских Эмиратах. В последней партии он сыграл вничью с другим шахматным вундеркиндом — самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой.

​Перед турниром в ОАЭ воспитанник Ярослава Призанта сыграл на нескольких крупных соревнованиях. На командном чемпионате России в Сочи он успешно выступил на первой доске за дружину своего наставника, а до этого боролся за призовые места на чемпионате России среди юниоров.

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