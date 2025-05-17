Иван Землянский будет представлять Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ

Юный гроссмейстер Иван Землянский представит Подмосковье на Кубке мира ФИДЕ. Мероприятие пройдет в Индии с 31 октября по 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Ставлю перед собой задачу показать качественную и интересную игру и постараться пройти как можно дальше по турнирной сетке Кубка мира. В ближайшее время планирую участие в турнирах Sharjah Open-2025 и Dubai Open-2025», — поделился планами Землянский.
Иван стал чемпионом Азии по блицу, набрав восемь очков из девяти возможных. В классических шахматах ему немного не хватило до призового места. Несмотря на это, он прошел отбор на Кубок мира.
В 13 лет Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории СССР и России. Воспитанник шахматной школы Ярослава Призанта входит в десятку лучших юных шахматистов мира. Также он получает стипендию от известного гроссмейстера Сергея Карякина.
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