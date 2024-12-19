Иван Курданин избран главой Дмитровского городского округа

На Совете депутатов Дмитровского городского округа был избран новый глава. На пост главы был выдвинут Иван Курданин, за которого проголосовали все депутаты.

В начале заседания председатель конкурсной комиссии Юрий Надточей отметил, что все кандидаты на должность прошли необходимые процедуры отбора. В голосовании приняли участие три кандидата, из которых один был отклонен. Кандидатуру Ивана Курданина поддержали все фракции, подчеркнув его способность слушать людей и желание работать на благо округа.

В своем выступлении Иван Курданин поблагодарил депутатов за доверие и выразил готовность сделать округ комфортным и безопасным для жителей. Он также отметил, что нацелен на развитие экономики, образования, культуры и спорта.

Кроме того, на заседании был принят бюджет округа на 2025 год, который также был поддержан единогласно. В завершение встречи депутат Светлана Тягачева пожелала новому главе успехов в его работе и отметила его внимательность и способность к взаимодействию с людьми.