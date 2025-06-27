Иван Гирев из Подмосковья победил в турнире за кубок России по плаванию

Иван Гирев из Подмосковья завоевал золотую медаль в финале Кубка России по плаванию, который прошел в Казани. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Пловец стал лучшим на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин. Второе место занял спортсмен из Ростовской области, третьим стал представитель Москвы.

По итогам турнира команда Московской области завоевала пять медалей: два золота, одно серебро и две бронзы. Это позволило региональной сборной занять третье место в командном зачете.

В финале Кубка России по плаванию участвовали более 500 спортсменов из 70 команд со всей страны. Соревнования проходили с 23 по 26 июня 2025 года в Казани по государственной программе «Спорт России».

Ранее Гирева отобрали на чемпионат мира в Сингапуре, где он будет участвовать в эстафете 4×100 метров. Соревнования пройдут с 11 июля по 3 августа.