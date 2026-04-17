Итоговый межрегиональный этап чемпионата профмастерства начался в Королеве

В Королеве на базе МЦК-Техникума имени С. П. Королева 15 апреля стартовал итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы-2026». О начале соревнований сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В этом году учебное заведение стало ключевой площадкой для проведения состязаний по компетенции «Организация строительного производства».

«Принимать соревнования такого уровня — большая честь и ответственность. Площадка нашего техникума полностью модернизирована и подготовлена в соответствии с передовыми требованиями индустрии, чтобы участники могли в полной мере проявить свои навыки в планировании, управлении строительными процессами и контроле качества», — подчеркнули в учебном заведении.

В первом потоке чемпионата принимают участие конкурсанты из восьми регионов России, среди которых Кемеровская область — Кузбасс, Республика Башкортостан, Московская, Пермская, Челябинская, Калининградская и Липецкая области.