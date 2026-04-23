Итоговый концерт хореографического отдела прошел в ЦДШИ в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках 21 апреля состоялся итоговый хореографический концерт. Участие в нем приняли талантливые ученики, представив зрителям как классические, так и современные хореографические номера.

Директор школы, депутат Химок Инна Монастырская отметила, что итоговый концерт — это результат большого труда детей и педагогов, показатель их роста и творческого развития. Благодаря поддержке Народной программы «Единой России» и национальным проектам школа оснащена современным музыкальным оборудованием и инструментами, что позволило вывести образовательный процесс на новый уровень.

Концерт стал не просто отчетом о достижениях, но и примером для будущих абитуриентов. Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что Центральная детская школа искусств является визитной карточкой Химок. В 2021 году, в год своего 65-летия, школа была признана лучшей в стране. Сегодня здесь обучаются 2300 детей, а творческие коллективы и солисты регулярно становятся лауреатами престижных конкурсов.

Приемная комиссия в Центральной детской школе искусств уже работает. Она принимает новых учеников с 15 апреля по 15 июня. Все детали о поступлении, документах и испытаниях — на сайте учебного учреждения.