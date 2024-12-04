Итоговый форум «Управдом» провели в Подмосковье

Десятый областной форум «Управдом» провели в Доме правительства Московской области. Участниками стали председатели советов МКД, активные жильцы, сотрудники управляющих организаций и профильных министерств, о чем сообщили в МинЖКХ региона.

«За 10 лет наши управдомы выросли и возмужали благодаря образовательному проекту PRОЖКХ и муниципальным форумам „Управдом“. Уверен, что аналогов нашей ассоциации нет ни по авторитету, ни по напору и мощи в России. Движение обрело реальный вес, силу и значимость, а также огромный багаж полезных дел для наших жителей», — сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

На форуме наградили победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области». Награды получили шесть участников из Егорьевска, Лобни, Лыткарина, Ленинского, Раменского и Жуковского.

«Форум „Управдом“ за 10 лет стал важной площадкой для эффективного взаимодействия между горожанами, активистами и представителями власти. Хочу особенно отметить вклад наших управдомов — это лидеры на местах, которые своим трудом, активной позицией и ответственным отношением способствуют развитию не только своих домов, но и региона в целом», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.