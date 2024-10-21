Итоговый форум Общественной палаты России пройдет в Москве с 1 по 2 ноября
Доклад Общественной палаты России о состоянии гражданского общества представят на итоговом форуме в Москве. Мероприятие пройдет 1 и 2 ноября в кластере «Ломоносов», регистрация участников открыта.
На форуме «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени» обсудят идеи, которые помогут в достижении национальных целей развития. Самые ценные сформулируют в новые нацпроекты.
Члены Общественной палаты представят свежие данные о состоянии гражданского общества в 2024 году, затем участникам предложат внести дополнения в текст этого документа. Итоговую версию представят президенту.
«У каждого участника форума будет возможность высказаться, задать вопрос федеральным чиновникам, предложить свои идеи. Мы также приглашаем на форум представителей законодательной и исполнительной власти», — сказала секретарь ОП России Лидия Михеева.
На форуме обсудят исполнение поручений президента, реализацию молодежной политики и многое другое. Итогом мероприятия станет торжественная церемония вручения премии Общественной палаты России «Сообщество».
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