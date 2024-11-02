Итоговый форум Общественной палаты России начался в Москве

Двухдневный итоговый форум «Сообщество», который организовала Общественная палата России, начал свою работу 1 ноября в Москве в преддверии Дня народного единства. В девяти тематических треках принимают участие более четырех тысяч гостей из 88 регионов страны.

Главная тема форума — «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени».

Участников ждут круглые столы, на которых пройдут обсуждения общественных инициатив для достижения национальных целей до 2030 года: «Год семьи», «Единство ради победы», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международное сотрудничество», «Молодежь России», «Некоммерческий сектор», «Общественный контроль», «Устойчивое развитие».

В первый день форума состоялась пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени», на котором представили проект доклада о состоянии гражданского общества 2024 года. Это исследование — анализ социально значимых и актуальных направлений деятельности Общественной палаты.

Также на площадке форума представят серию специальных докладов о работе общественных советов при федеральных региональных органах исполнительной власти, о формирование в обществе ответственного отношения к животным и другие.