Итоговый форум Общественной палаты России начался в Москве
Двухдневный итоговый форум «Сообщество», который организовала Общественная палата России, начал свою работу 1 ноября в Москве в преддверии Дня народного единства. В девяти тематических треках принимают участие более четырех тысяч гостей из 88 регионов страны.
Главная тема форума — «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени».
Участников ждут круглые столы, на которых пройдут обсуждения общественных инициатив для достижения национальных целей до 2030 года: «Год семьи», «Единство ради победы», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международное сотрудничество», «Молодежь России», «Некоммерческий сектор», «Общественный контроль», «Устойчивое развитие».
В первый день форума состоялась пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации «Россия 2030: общественные инициативы для нового времени», на котором представили проект доклада о состоянии гражданского общества 2024 года. Это исследование — анализ социально значимых и актуальных направлений деятельности Общественной палаты.
Также на площадке форума представят серию специальных докладов о работе общественных советов при федеральных региональных органах исполнительной власти, о формирование в обществе ответственного отношения к животным и другие.
Кроме того, участники форума в кластере «Ломоносов» смогут посетить музей «Война чужими», в котором пройдут выставки о деятельности Общественной палаты России, фотовыставка «Рожденные вопреки» благотворительного фонда «Женщины за жизнь», а также выставки «Злодеяния Киевского неонацистского режима в Курской области», «Люди, опаленные войной», «Русская весна. Луганск. 2014».
Торжественная церемония награждения победителей премии Общественной палаты России «Сообщество» пройдет 2 ноября. Конкурсанты соревновались в девяти номинациях: «С заботой о людях», «Территория развития», «Бережно к России», «Наследие поколений», «Счастливая семья», «Голос общества», «Создавая лучшее будущее», «Своих не бросаем», «Лучший региональный проект».