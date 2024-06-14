Итоговый этап всероссийских соревнований по профмастерству начался в Раменском

Фото: Министерство образования Московской области

Финальный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству стартовал в Раменском колледже. Молодые специалисты продемонстрируют свои навыки в компетенции «Полимеханика и автоматизация. Юниоры».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, соревнования продлятся три дня. Конкурсанты будут создавать сложные детали на универсальных токарных и фрезерных станках.

Каждый этап работы на станках требует точности, внимательности и умения оперативно реагировать на изменения в процессе изготовления деталей.

Ведомство выразило благодарность администрации Раменского колледжа за предоставленную площадку и помощь в проведении мероприятия.

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